موقع الصحوة نت الاخباري
الرئيسية / آخر الأخبار

مقتل عنصرين من تنظيم القاعدة والقبض على قيادي في دوعن حضرموت

الخميس 25 يناير 2018 09:16 م الصحوة نت - حضرموت
مقتل عنصرين من تنظيم القاعدة والقبض على قيادي في دوعن حضرموت حضرموت - قوات من الجيش

أعلنت المنطقة العسكرية الثانية  اليوم الخميس، مقتل مسلحين اثنين من تنظيم القاعدة وأسر قيادي في عملية أمنية بمدينة دوعن.

وقال الناطق باسم المنطقة العسكرية الثانية هشام الجابري، "إن قوات النخبة الحضرمية (تتبع المنطقة) في مديرية دوعن تمكنت من تنفيذ عملية نوعية أسفرت مقتل إرهابيين اثنين وإلقاء القبض على قيادي أخر".

وأوضح في بيان صحفي أن "العملية جاءت عقب رصد تحركات مشبوهة لتك العناصر، وضبطها بكمين محكم وبعـد رفضهم تسليم أنفسهم اندلعت اشتباكات، أدت إلى مقتل اثنين من الإرهابيين وإلقاء القض على قيادي في تنظيم القاعدة.

وأشار إلى أن العملية تؤكد أن قيادة المنطقة العسكرية الثانية مستمرة في مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمان والاستقرار في كل شبر من حضرموت، مشيداً  بتعاون المواطنين مع قوات الجيش.

اشترك معنا على الصحوة تليجرام

الارشيف

>>>أبريل 2018<<<
السبتالأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011

آراء وتحليلات

القائمة البريدية

أشترك معنا في القائمة البريدية لتصلك كل الاخبار التي تنشرها الصحوة نت

أقسام الموقع

الأخبار حقوق و حريات اقتصاد و مال مجتمع شئون دولية آراء و تحليلات

تواصل معنا

الجمهورية اليمنية

info@alsahwa-yemen.net

الصحوة نت © 2017 م

الى الأعلى