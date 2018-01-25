مقتل عنصرين من تنظيم القاعدة والقبض على قيادي في دوعن حضرموت

أعلنت المنطقة العسكرية الثانية اليوم الخميس، مقتل مسلحين اثنين من تنظيم القاعدة وأسر قيادي في عملية أمنية بمدينة دوعن.

وقال الناطق باسم المنطقة العسكرية الثانية هشام الجابري، "إن قوات النخبة الحضرمية (تتبع المنطقة) في مديرية دوعن تمكنت من تنفيذ عملية نوعية أسفرت مقتل إرهابيين اثنين وإلقاء القبض على قيادي أخر".

وأوضح في بيان صحفي أن "العملية جاءت عقب رصد تحركات مشبوهة لتك العناصر، وضبطها بكمين محكم وبعـد رفضهم تسليم أنفسهم اندلعت اشتباكات، أدت إلى مقتل اثنين من الإرهابيين وإلقاء القض على قيادي في تنظيم القاعدة.

وأشار إلى أن العملية تؤكد أن قيادة المنطقة العسكرية الثانية مستمرة في مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمان والاستقرار في كل شبر من حضرموت، مشيداً بتعاون المواطنين مع قوات الجيش.