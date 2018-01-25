محافظ تعز يؤكد بدء عملية تحرير المحافظة ويدعو إلى إسناد الجيش الوطني

أكد محافظ محافظة تعز /أمين أحمد محمود / بدء عملة عسكرية لتحرير كافة مديريات المحافظة.

ودعا المحافظ أبناء المحافظة إلى الوقوف صفا واحدا إلى جانب الجيش الوطني خلال شروعه في تنفيذ عملية عسكرية واسعة مدعومة من قوات التحالف العربي لتحرير المحافظة من ميلشيات الحوثي الإيرانية.

وقال المحافظ في بيان له إن الجيش الوطني قرر الشروع بعملية عسكرية واسعة مدعومة من قوات التحالف العربي لتحرير محافظتنا و إجتثاث المليشيات الحوثية الكهنوتية التي جثمت على أنفاسكم لهذه السنوات الثلاث الثقيلة والمأساوية .

وأضاف أن كابوس الإرهاب الكهنوتي الحوثي في طريقه إلى مزبلة التاريخ وأن فجرا جديدا ومستقبلا زاهرا يليق بتضحياتكم وطموحاتكم في طريقه إلى الشروق".

وتابع :" في هذه اللحظات المجيدة أتوجه إليكم و أدعوكم للوقوف صفا واحد إلى جانب إخوانكم وأبنائكم في القوات المسلحة الذين يسطرون الآن أروع لحظات التضحية والفداء .. كما أتوجه بنداء أخير لإخواننا وأبنائنا في المناطق الواقعة تحت نفوذ ميليشات الكهنوت الحوثية لأن يهبوا لنصرة إخوتهم في الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وأن ينتفضوا ويثأروا لكرامتهم وحريتهم .

وأشاد المحافظ بالدعم والاسناد من قبل التحالف العربي للعملية التي انطلقت اليوم الخميس.

وكانت قيادة محور تعز، قد أعلنت إطلاق عملية عسكرية واسعة و بمشاركة الألوية و الوحدات العسكرية التابعة لها بالمحافظة و بمساندة من طيران التحالف العربي لفك الحصار المفروض على المدينة منذ 3 سنوات، واستكمال تحرير ما تبقى من المحافظة.