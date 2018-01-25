قائد محور صعدة: الجيش على أتم الاستعداد لتحرير كافة مديريات المحافظة

قال قائد محور صعدة العميد / عبيد الأثلة / إن الجيش الوطني أصبح اليوم قادراً أكثر من أي وقت مضى على أداء مهامه القتالية ضد أعداء الوطن الذين عبثوا بمقدرات الدولة ونهبوا كل مؤسساتها.

وأكد العميد الأثلة أن قوات الجيش الوطني في صعدة جاهزة وعلى أتم الاستعداد للانطلاق لتحرير ما تبقى من محافظة صعدة.

وأشار العميد الأثلة إلى أن قوات من الجيش تخوض حاليا معارك في جبهة رازح لقطع ما وصفه برأس الأفعى.

جاء ذلك خلال تدشين قيادة محور صعدة اليوم الخميس، العام التدريبي الجديد 2018م لقوات الجيش وقوات الأمن في معسكر الاستقبال بمديرية كتاف البقع شرق المحافظة.

وقامت قوات من الجيش وقوات من الأمن الخاصة المكلفة بحماية منفذي البقع والخضراء والخط الرابط بين محافظة صعدة والجوف، بعرض عسكري عكست التدريبات العالية والمهارات القتالية التي يتمتع بها ابطال الجيش والأمن. وذلك حسب ما ذكره المركز الإعلامي للقوات المسلحة.

يأتي هذا تزامناً مع معارك عنيفة تدور في مديرية رازح غرب محافظة صعدة وعدد من المواقع المجاورة.

وكان قد قتل وجرح أكثر من 40 عنصراً من المليشيا الحوثية ، خلال عمليات تقدم للجيش الوطني في جبال رازح بصعدة، خلال اليومين الماضيين.