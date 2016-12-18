صعدة: قوات الجيش تحرر مواقع مطلة على مركز معسكر اللواء 101مشاة في البقع

تمكنت قوات الجيش مسنودة بالمقاومة وقوات التحالف اليوم الأحد من تحرير مواقع جديدة في منطقة البقع بمحافظة صعدة بعد اشتباكات عنيفة مع ميليشات الحوثي والمخلوع الانقلابية.

وقال قائد محور صعدة العميد عبيد الأثلة في تصريح خاص للمركز الإعلامي للقوات المسلحة إن وحدات الجيش تمكنت من تحرير جبل السنترال وتبة الشهداء المطلان على قيادة معسكر اللواء 101 مشاة بمنطقة البقع بعد خوض معارك عنيفة مع ميليشات الحوثي والمخلوع.

وتحقق قوات الجيش مسنودة بالمقاومة انتصارات كبيرة في محور صعدة حيث تمكنت من تحرير جبل مندبة الاستراتيجي المطل على مركز مديرية باقم يوم أمس بعد معارك مع ميليشات الانقلاب.