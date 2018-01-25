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مصدر: تحضيرات عسكرية لتحرير مركز مديرية حيس والمناطق المجاورة جنوب الحديدة

الخميس 25 يناير 2018 07:42 م الصحوة نت - خاص
مصدر: تحضيرات عسكرية لتحرير مركز مديرية حيس والمناطق المجاورة جنوب الحديدة

كشفت مصادر عسكرية لـ"الصحوة نت " عن تحضيرات عسكرية للتقدم باتجاه مركز مديرية حيس والمناطقة المجاورة، جنوب محافظة الحديدة.

يأتي هذا تزامناً مع اعلان قيادة الجيش الوطني انطلاق عملية عسكرية لفك الحصار عن تعز.

وفي صعيد متصل.. نفى القائد العام لجبهة الساحل الغربي أي هجوم بصاروخ بالستي على مديرية الخوخة.

وقال "أبو زرعه ألمحرمي " في تصريحات خاصة لـ"الصحوة نت" إن مديرية الخوخة مأمنه بالكامل، نافياً وجود أي هجوم اليوم بالصواريخ البالستية على المدينة.

وكانت وسائل إعلامية  في وقت سابق قد تحدثت عن سقوط صاروخ باليستي على مديرية الخوخة.

وتمكنت قوات الجيش الوطني أمس الأربعاء من تحرير عزلة الهاملي من ميليشيات الحوثي الانقلابية وتأمينها بعد تحرير سوق النجيبة وقرية المقاصع والعديد من القرى التابعة لعزلة الجمعة، شرق وشمال مدينة المخا.

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