أحزاب عدن تدعو إلى الكشف عن أسباب إخفاء نتائج التحقيقات حول حوادث الاغتيالات

دانت الأحزاب والقوى السياسية في العاصمة عدن جريمة اغتيال الشيخ / عارف علي الصبيحي/ عضو مجلس شورى حركة النهضة للتغيير السلمي وعضو رابطة علماء ودعاة عدن الذي طالته يد الغدر في عملية آثمة مساء يوم أمس بجوار منزله في مدينة عدن.

ودعت الأحزاب الحكومة والجهات الأمنية في المدينة إلى الكشف للرأي العام عن الأسباب التي حالت دون الوصول الى نتائج ملموسة في حوادث الاغتيالات السابقة.

وفي بيان تلقى موقع "الصحوة نت " نسخة منه كررت الأحزاب والقوى السياسية في العاصمة عدن استنكارها لما يجري في مدينة عدن من تدمير ممنهج واغتيال للعلماء والخطباء وقادة الفكر والساسة ورجال أمن في حوادث متسلسلة لم تتوقف منذ تحرير المدينة.

كما طالبت الأحزاب الحكومة والأجهزة الأمنية والقضائية بالقيام بواجبها في ملاحقة المجرمين وتقديمهم للقضاء العادل، وضبط أمن المدينة التي تشهد حوادث متكررة.



وتشهد العاصمة عدن عمليات اغتيالات بصورة مستمرة استهدفت دعاء وعلماء وضباط وسط صمت مريب للأجهزة الأمنية.