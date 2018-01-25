قيادة محور تعز تعلن إطلاق عملية عسكرية لفك الحصار وتشيد بمساندة طيران التحالف

أعلنت قيادة محور تعز، إطلاق عملية عسكرية واسعة و بمشاركة الألوية و الوحدات العسكرية التابعة لها بالمحافظة و بمساندة من طيران التحالف العربي لفك الحصار المفروض على المدينة منذ 3 سنوات، واستكمال تحرير ما تبقى من المحافظة.

وقال بلاغ صادر عن قيادة محور تعز، أن صقور الجو في طيران التحالف العربي لهم الدور الكبير في تكبيد المليشيات الإنقلابية خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، وذلك من خلال تنفيذ ضربات مركزة و دقيقة استهدفت آليات و تعزيزات للمليشيات، رافق ذلك تقدم ملحوظ لقوات الجيش الوطني في القطاع الشمالي و الشمالي الغربي لتعز في ظل انهيار وحالة فرار و ارتباك في صفوف المليشيا.

وأكد البلاغ أنه لا صحة لما يشاع من أخبار عن حدوث ضربات جوية خاطئة استهدفت مواقع الحيش الوطني.

مشيرا إلى ان الغرض من هذه الاشاعات هي بث الرعب في نفوس المقاتلين ومحاولة يائسة لإضعافهم في تأدية مهامهم نحو تحرير المحافظة و مواصلة دحر المليشيات الانقلابية.