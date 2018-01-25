منسق الإغاثة بمأرب: نعمل على إيصال المساعدات بشكل عاجل للمحتاجين

قال منسق الأعمال بمركز الملك سلمان للإغاثة بمحافظة مأرب فهمي منصور" إن خطة العمل بعد وصول المساعدات بالجسر الجوي، تقوم على إيصال المساعدات بشكل عاجل للمحتاجين، بعد عمليتي فرز وتقييم كبيرتين خلال الأيام الماضية، لتحديد أكثر المناطق والأسر ذات الحاجة".

ونقلت صحيفة «الشرق الأوسط» عن منصور قوله "إن المسح الميداني المسبق، يقوم على المعايير الدولية في تحديد الاحتياجات، باعتماد من السلطة المحلية".

وأضاف "أن خطة التوزيع يتم العمل عليها طوال الأربع والعشرين ساعة، وسط رقابة شاملة من قبل وحدات من التحالف العربي وأفراد الشرعية اليمنية".

واستهدفت السلطات المحلية خطة التوزيع على المدن اليمنية التي تم تحريرها، ومنها البيضاء ومديرياتها التابعة، إضافة إلى المناطق في جنوب مأرب وشرقها، وخاصة صرواح التي تحمل الآلاف من النازحين من بعض المدن اليمنية، قبل أن يتم تحريرها خلال الأشهر والأسابيع الماضية.

وأشار فهمي بن منصور، خلال حديثه أثناء الجولة على بعض المواقع بالقرب من صافر بمحافظة مأرب، إلى أن خطة العمل الإنساني ساهمت في معالجة جوانب إنسانية في غاية الأهمية، ورفع الحالة المعنوية لدى آلاف اليمنيين، وهي ستشكل لهم نقطة دفع لاستكمال كسر القيود التي فرضها الانقلاب عليهم، وستساهم في تحسين المعيشة اليومية للعائلات اليمنية.