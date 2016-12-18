المحويت: المليشيات تقتحم 15 منزلا لمواطنين رفضوا التأجير لأحد مشرفيها وتمهلهم يومين للمغادرة

اقتحمت مليشيات الحوثي وصالح خمسة عشر منزلا وقامت بتفتيشها واختطفت عدد من السكان وأمهلت الباقين يومين لمغادرتها في حارة العقب بمدينة المحويت.

وقالت مصادر محلية “إن مليشيات الحوثي نفذت حملة مداهمات واسعة للمنازل واختطفت عدد من المواطنين بحارة العقب بعد رفضهم تأجير منزل لأحد مشرفي الحوثي في نفس الحارة".

وذكرت المصادر "أن المليشيات هددت جميع السكان بالطرد من منازلهم وأمهلتهم يومين فقط للمغادرة وترك منازلهم في أسلوب استفزازي".

وكانت المليشيات اقتحمت دار القران الكريم في نفس المنطقة خلال الأشهر الماضية وقاموا بتحويله إلى مقر لهم بعد أن نهبوا محتوياته بالكامل.

وتمارس المليشيات انتهاكات مستمرة بحق المواطنين في محافظة المحويت التي يسيطرون عليها حيث رصدت منظمات حقوقية محلية أكثر من 500 انتهاك خلال أشهر في مديريات المحافظة.