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الخارجية البريطانية: رباعية اليمن تجتمع مطلع فبراير ولندن تعمل على نجاح المحادثات

الخميس 25 يناير 2018 11:32 ص الصحوة نت - متابعات
الخارجية البريطانية: رباعية اليمن تجتمع مطلع فبراير ولندن تعمل على نجاح المحادثات

قالت متحدثة باسم الخارجية البريطانية "إن اجتماع المجموعة الرباعية حول اليمن حدد له الانعقاد في مطلع شهر فبراير (شباط) المقبل، من دون أن تحدد مكانه المرجّح، وبحسب مصادر قد يكون العاصمة البريطانية لندن".

ونقلت صحيفة «الشرق الأوسط» عن متحدثة باسم الخارجية البريطانية "إن لندن سوف تستمر بدعم شديد لنجاح محادثات سلام يمنية، «من خلال جهود دبلوماسية مستمرة ومكثفة" وأضافت في تعليقها أن وزير الخارجية البريطاني زار سلطنة عمان، أمس، على أن يزور السعودية اليوم.

ويكشف التوقيت تسارعاً في انعقاد لقاءات المجموعة التي لم تكن تلتقي بهذه الكثافة منذ انطلاقها العام قبل الماضي، حيث كان آخر لقاء عُقِد في السفارة البريطانية في باريس، أول من أمس، وشهده لأول مرة ريكس تيلرسون وزير الخارجية الأميركي.

وعن اجتماع باريس، قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية في تصريحات نقلتها وكالة الصحافة الفرنسية: «تحدثنا عن الأهداف المشتركة الحاسمة في اليمن، وهي قبل كل شيء دعم التدابير المتخذة في الأسابيع الأخيرة لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية».

إلى ذلك، صدر في وقت متأخر من مساء أمس، بيان من الخارجية البريطانية قالت فيه إن اجتماعات جونسون في سلطنة عمان تركزت على «إحراز تقدم تجاه التوصل لحل سياسي للصراع في اليمن». وأكدت أنه سيتوجه إلى السعودية اليوم.

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