قيادي بالمقاومة: ميلشيات الحوثي فشلت في تجنيد مقاتلين جدد من أبناء تهامة

قالت مصادر في المقاومة الشعبية بمحافظة الحديدة، إن مليشيات الحوثي الانقلابية فشلت في تجنيد مقاتلين جدد من أبناء تهامة، لتعويض الخسائر التي تكبدتها في المواجهات المحتدمة مع قوات الجيش الوطني المدعوم من قوات التحالف، بالساحل الغربي.

وقال القيادي في المقاومة عبد الودود عبده دهيش "أن ميليشيات الحوثي حاولت استغلال الأوضاع المعيشية الصعبة، واستعانت ببعض الوجاهات القبلية الموالية لهم لحشد مقاتلين جدد، من خلال دفع مبالغ مالية ضئيلة ومواد تموينية للأسر المعدمة".

وأضاف في تصريح نقلته صحيفة "الخليج" أن الميلشيات تحث الأسر على الدفع بأبنائها للمشاركة في صفوف الميليشيات في المواجهات التي بدأت تقترب من حدود عاصمة محافظة الحديدة.

وأشار دهيش "أن مساعي الميليشيات في هذا الصدد فشلت، جراء رفض سكان القرى وإحجامهم عن التجاوب والرضوخ لضغوط الانقلابين"، ولفت إلى أن فداحة خسائر الميليشيات الموالية لإيران في جبهة الساحل الغربي، تسببت في فرار الكثير من المقاتلين الذين تم الدفع بهم حديثاً للقتال.