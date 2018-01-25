إطلاق عملية عسكرية واسعة غرب تعز ومقاتلات التحالف تقصف مواقع المليشيات

قالت مصادر عسكرية بمحور تعز، اليوم الخميس، إن قوات الجيش الوطني بدأت فجر اليوم، عملية عسكرية واسعة لتحرير ما تبقى من مواقع في الجبهة الغربية للمدنية.

وقالت المصادر، إن عملية عسكرية واسعة للجيش الوطني والمقاومة، مسنودة بمقاتلات التحالف العربي، بدأت شن هجوم على مواقع مليشيات الحوثي في منطقة مدرات غربي المدينة.

في السياق، شنت مقاتلات التحالف العربي صباح اليوم عدة غارات جوية استهدفت فيها مواقع وآليات عسكرية للمليشيات في منطقة مدرات غربي المدينة.

ودمرت مقاتلات التحالف عدة اليات عسكرية ودبابات، ولا تزال المعركة مستمرة حتى اللحظة.