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مقتل قيادي حوثي بارز مع مرافقيه في غارة للتحالف العربي بميدي

الخميس 25 يناير 2018 10:55 ص الصحوة نت - حجة
مقتل قيادي حوثي بارز مع مرافقيه في غارة للتحالف العربي بميدي

لقي قيادي حوثي بارز مصرعه، بغارة جوية لمقاتلات التحالف العربي، في مديرية ميدي الساحلية، بمحافظة حجة، شمالي غرب اليمن.

ونقل موقع الجيش "سبتمبر نت" عن مصدر ميداني "إن القيادي الحوثي البارز "محمد احمد النعمي" قتل مع عدد من مرافقيه في غارة جوية في مديرية ميدي.

في غضون ذلك شنت مقاتلات التحالف العربي غارات جوية مكثفة استهدفت مواقع أخرى للمليشيا بالمديرية ذاتها، وأسفرت عن خسائر.

وتدور معارك مستمرة بين قوات الجيش الوطني من جهة وميلشيات الحوثي الانقلابية من جهة أخرى في عدد من الجبهات في مديرية ميدي، في الساحل الغربي.

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