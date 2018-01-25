صعدة.. مقتل وجرح 40 حوثياً بينهم قيادي ميداني في معارك على جبال رازح

أكدت القوات الحكومية مقتل وجرح وأسر العشرات من عناصر وقيادات المليشيات الحوثية، في المعارك الدائرة بمديرية رازح غرب محافظة صعدة، شمال اليمن.

وذكرت مصادر ميدانية أن أكثر من 40 عنصراً من المليشيا الحوثية سقطوا، قتلى وجرحى، خلال عمليات تقدم للجيش الوطني في جبال رازح بصعدة، خلال اليومين الماضيين.

وأكد أركان حرب اللواء السابع حرس حدود العقيد/حمود هاشم/، أن من بين القتلى القيادي الحوثي حسن حسين سليمان درهم، مشيراً في تصريح لموقع الجيش إلى أسر قيادي ميداني أخر يدعى/منصور علي ناصر دبا/.



وتواصل قوات الجيش تقدمها نحو مركز مديرية رازح الحدودية، بعد سيطرتها على مواقع حدودية محاذية لمنطقة جازان السعودية، وتأمين جبال الازهور وتبة الرخم ووادي شعيب ومنطقتي عزان ومعتق الغريب والمقران، في أولى أيام العملية العسكرية غرب محافظة صعدة.

وشنت طائرات الأباتشي أمس الاربعاء، عمليات مطاردة وغارات على تحركات ومواقع للمليشيات في رازح والظاهر ومنبه وغمر، تزامن ذلك مع قصف مدفعي وصواريخ عنيف استهدف المواقع الحدودية غرب صعدة.

واستهدفت الغارات تعزيزات للمليشيات في مديرية كتاف، قبالة حدود نجران السعودية، فيما استهدفت غارات أخرى مواقع وتحركات للمليشيات في مديرية باقم شمال محافظة صعدة.