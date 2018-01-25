قُبيل زيارته إلى دول الخليج.. جونسون: يجب التصدي لنشاط إيران في المنطقة

يزور وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، سلطنة عُمان في زيارة لمنطقة الخليج تشمل السعودية التي سيزورها الخميس.

وقال جونسون إن لسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية دور هام في المنطقة، وخصوصا لإيجاد حل سياسي للأزمة في اليمن. وفي اجتماعاتي هذه خلال هذا الأسبوع، سوف أجدد التأكيد على أن لا حل عسكري للصراع – بل إن محادثات السلام هي الحل الوحيد طويل الأجل للشعب اليمني".

وأضاف جونسون أن زيارته للسعودية سوف تتيح له فرصة بحث الأزمة في اليمن، إلى جانب بحث التصدي لنشاط إيران الذي يزعزع الاستقرار في المنطقة".



وتابع" وفي نفس الوقت، علينا الاستمرار في معالجة الأزمة الإنسانية في اليمن. وقد تم إحراز تقدم في الأسابيع الأخيرة لدى إعادة فتح ميناء الحديدة وميناء الصليف، الأمر الذي أتاح إدخال المساعدات الحيوية من مواد غذائية ووقود".



وتأتي هذه الزيارة بعد يوم على اجتماع اللجنة الرباعية المعنية باليمن والتي تضم السعودية والإمارات وأمريكا وبريطانيا بمقر سفارة الأخيرة في العاصمة الفرنسية باريس.



وتزامناً مع التحركات البريطانية في الملف اليمني، اختارت الأمم المتحدة "مارتن غريفثتس" مبعوثاً جديداً إلى اليمن بعد اعلان ولد الشيخ اعتذاره عن الاستمرار في مهمته باليمن.