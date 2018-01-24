إصابة امرأة في قصف حوثي على قرية سون بالضالع وارتفاع ضحايا القرية إلى 28 شخصاً

أصيبت امرأة في قرية سون غرب مريس بمحافظة الضالع برصاص عناصر مليشيا الحوثي الإيرانية المتمركزة في جبل ناصة، صباح اليوم الأربعاء.

وقال مصدر محلي " للصحوة نت " إن / انتخاب حمود علي صالح الحميدي / ( 22 ) عاما تعرضت لإصابات في منطقة البطن بشظايا مقذوف مدفعي عيار 14,5 أثناء قيامها بجلب الماء من أحد الآبار المياه داخل قرية سون غرب مريس.

ويرتفع عدد ضحايا المليشيات الحوثية من المدنيين في قرية سون وحدها إلى 3 شهداء و25 جريحاً بينهم 4 أطفال و 5 نساء.

وتستهدف مليشيا الحوثي الحوثي الإيرانية وبمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة قرى ومساكن غرب مريس بشكل متواصل وتفرض حصارا ناريا على السكان.