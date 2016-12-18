مقتل خبير ايراني وإصابة لبنانيين في غارة مباغتة على موقع هندسي في حجة "اسماء"





قالت مصادر عسكرية في المنطقة العسكرية الخامسة ان مقاتلات التحالف باغتت ظهر اليوم موقع هندسي تابع للمليشيات الانقلابية في حجة يتواجد فيه خبراء ايرانيين ولبنانيين.

وحسب المصادر، فإن ضابطاً ايرانياً يدعى أبو حيدرة رضائي ويبلغ من العمر 47 عاماً قتل فيما أصيب مهندسان لبنانيان بجروح خطيرة.

وأكدت المصادر وفق ما أورده المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة، أكدت أن المقدم عبدالله الموشكي والملازم حمير مصلح من قوات المخلوع قتلا أيضاً أثناء تواجدهم مع الفريق الهندسي.

وأشارت المصادر الى أن هذه الخلية الهندسية متخصصة بإطلاق الصواريخ البالستية باتجاه مواقع الجيش ومواقع داخل المناطق الحدودية للمملكة العربية السعودية.

وصعدت مليشيا الحوثي والمخلوع من عملياتها القتالية في جبهتي حرض وميدي مع وجود خبراء ايرانيين ولبنانيين.

وكان قد ضبط بحوزة أحد الأسرى في جبهتي حرض وميدي ارشادات باللغة الفارسية، وهو ما يثبت وجود الخبراء الايرانيين في الجبهة.

وتلقت مليشيا الحوثي والمخلوع ضربات موجعة في جبهتي حرض وميدي خلال الأيام السابقة.





المصدر | الصحوة نت