مليشيات الحوثي تعتدي على رئيس نقابة هيئة التدريس بجامعة صنعاء والنقابة تدعو لتعميم الاحتجاج

اعتدت مليشيات الحوثي على رئيس نقابة هيئة التدريس ومساعديهم بجامعة صنعاء اثناء اللقاء التشاوري الذي عقدته النقابة صباح اليوم في كلية الآداب ضمن التصعيد الذي تقوم به النقابة للمطالبة بصرف الرواتب المتأخرة منذ ثلاثة أشهر.





وقالت مصادر حضرت اللقاء ان عنصر حوثي صعد لمنصة القاعة وبيده سلاح أبيض محاولا الاعتداء على الدكتور محمد الظاهري نقيب أعضاء هيئة التدريس في حضور رئيس الجامعة المعين من قبل الحوثيين.





وذكرت المصادر أنه واثناء الاجتماع التشاوري لمجلس وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة اقتحم رئيس جامعة صنعاء المعين من قبل الحوثيين الدكتور فوزي الصغير قاعة الاجتماع برفقة عدد من المسلحين لافتة الى أن عدد من الإداريين بالجامعة كانوا قد دخلوا قاعة الاجتماع ومعهم أشخاص مدنين لا ينتسبون للجامعة.





وفي نية مبيتة للاعتداء على فعاليات نقابة هيئة التدريس كانت مليشيات الحوثي وعبر أجهزتها الأمنية قد روجت يوم أمس لرسالة تقول بأنها موجهة من مدير مكتب الرئيس هادي إلى قيادات الأحزاب المتحالفة مع هادي تطلب منها تحريك الاحتجاجات من أجل صرف الرواتب في تحريض ضد الاحتجاجات المفترضة جراء تدهور الوضع.





وأقدم الدكتور محمد المآخذي رئيس ما يسمى (الملتقى الاكاديمي في جامعة صنعاء) وهو كيان يتبع جماعة الحوثي بالاعتداء المباشر على الدكتورة فاتن عبده عضو هيئة التدريس بكلية الآداب والتلفظ عليها بألفاظ نابية.



