الوزير الرعيني: الحكومة تعمل على تلافي الانقطاع فيما يتعلق بتنفيذ مخرجات الحوار

قال وزير الدولة لشؤون تنفيذ مخرجات الحوار الوطني ياسر الرعيني، إن الحكومة تعمل بكل جهودها لتلافي الانقطاع الذي سببه انقلاب 21 سبتمبر 2014م، فيما يتعلق بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني.

وأضاف الرعيني أنه تم تحديد مجموعة من الاحتياجات العاجلة فيما يتعلق بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني والتي سيتم استيعابها في خطط وبرامج مؤسسات الدولة لتنفيذها وفقاً لأولويات المرحلة.

وأشار الوزير الرعيني بمناسبة الذكرى الرابعة لاتفاق اليمن الاتحادي وإعلان مخرجات الحوار الوطني الشامل، أشار إلى أن تلك الاحتياجات شملت مختلف المحاور السياسية والقانونية والتوعوية والتأهيل وبناء المؤسسات، وذلك حسب ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن الرعيني.

ولفت إلى أن تلك الخطط هدفت أيضاً استئناف العمل على تنفيذ ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، والإعداد والتهيئة لإنجاز ما تبقى من استحقاقات المرحلة الانتقالية بعد إنهاء الانقلاب، وضمان استمرار وكسب الدعم السياسي الإقليمي والدولي لمخرجات الحوار الوطني، فضلاً عن تعزيز تماسك نسيج المجتمع والإسهام في تعزيز المصالحة الاجتماعية والسلم في المجتمعات المحلية وحماية الحقوق والحريات.