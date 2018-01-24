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التحالف يُسلم أمن مأرب 27 طفلاً تم الزج بهم في جبهات الحوثي الحدودية مع المملكة

الأربعاء 24 يناير 2018 09:22 م الصحوة نت - خاص
التحالف يُسلم أمن مأرب 27 طفلاً تم الزج بهم في جبهات الحوثي الحدودية مع المملكة أسرى أطفال مفرج عنهم - إرشيف - مارب

سلمت قوات التحالف العربي اليوم الأربعاء عدداً من الأطفال الذين تم التغرير بهم في جبهات مليشيا الحوثي.

وتسلمت شرطة محافظة مأرب ٢٧ طفلاً من الأسرى دون سن الـ١٨ ممن القى القبض عليهم في جبهات الحدود مع المملكة.

وجرت عملية التسليم بإشراف الصليب الأحمر الدولي وهيئة الهلال الاحمر السعودي، عبر منفذ شرورة البري.

وخلال الاستقبال والتسليم ثمن  مدير عام شرطة مأرب عبدالملك المداني دور الاشقاء في التحالف العربي باهتمامهم بالمغرر بهم من الأطفال، معربا عن شكره   لحسن الاهتمام ورعاية بهم.

وأشار "المداني" إلى أن شرطة مأرب وبتوجيهات من محافظ المحافظة اللواء سلطان العرادة جرى تجهيز  وتوفير السكن والغذاء وكل المستلزمات  الصحية، وذلك حسب ما ذكره مركز "سبأ" الإعلامي.

 ويعمل مركز الملك سلمان بالتعاون مع السلطات المحلية في مارب على تأهيل الأطفال المغرر بهم في صفوف المليشيا، وقد تم تأهيل العشرات منهم.

وتتخذ مليشيا الحوثي الانقلابية من الأطفال كوقود في معاركها منذ حروبها الأولى في صعدة.

ودشنت مؤخراً مليشيا الحوثي التجنيد الإجباري في صفوف الشباب والأطفال في كافة المحافظات الخاضعة لسيطرتهم، وسط تحذيرات محلية ودولية من مخاطر الزج بالأطفال في جبهات القتال.

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