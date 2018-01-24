بعد استكمال تحرير عزلة الهاملي.. الجيش يقترب من الخط الرابط بين تعز والحديدة

تقترب قوات الجيش الوطني من الخط الرابط بين محافظتي تعز والحديدة بعد استكمال تحرير عزلة الهاملي غربي تعز.



حيث تواصل قوات الجيش الوطني وبدعم من قوات التحالف العربي التقدم صوب مناطق السبلة والمحجر القريبتين من مديرية حيس، المطلة على الخط الرابط بين محافظتي تعز والحديدة .

وقالت مصادر عسكرية لـ"الصحوة نت" إن قوات الجيش تمكنت، صباح اليوم الأربعاء من استكمال تحرير عزلة الهاملي من ميليشيات الحوثي الانقلابية وتأمينها بعد تحرير سوق النجيبة وقرية المقاصع والعديد من القرى التابعة لعزلة الجمعة، شرق وشمال مدينة المخا.

وأضافت المصادر أن قوات الجيش الوطني تمكنت من اغتنام عدد من الآليات والأسلحة المختلفة بعد تحرير المناطق بينها الغام أرضيه وقذائف الآر بي جي والهاون.



وتعد عزلة الهاملي القريبة من معسكر خالد بن الوليد من أهم العزل التابعة لمديرية موزع، غرب تعز.

وفي صعيد متصل قتل القيادي الحوثي علي محمد القبيسي المكنى "أبو حيدر" واربعة من مرافقيه جراء استهدافهم بمدفعية قوات الجيش اثناء محاولتهم التسلل الى مواقع استعادت السيطرة عليه قوات الجيش الوطني أمس الثلاثاء بأسفل منطقة عصيفرة.