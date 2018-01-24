زراعة الموت بحراً وبراً.. الحوثيون يزرعون قرابة 6 آلاف لغم في ميدي بينها 40 لغماً بحرياً

"زراعة الألغام" جريمة ارتبطت بمليشيات الحوثي الانقلابية التي تعمدت ولازالت في تفخيخ المناطق التي تدخلها برا وبحرا مهددة بذلك امن وسلامة المدنيين وصولا لتهديد خط الملاحة الدولي في البحر الأحمر.

جبهة ميدي الحدودية الى الشمال الغربي من محافظة حجة واحدة من أكثر المناطق التي ارتكبت فيها الميليشيات جريمة زراعة الالغام بشكل كبير ، والتي تطورت نهاية الاسبوع الماضي الى محاولاتهم تفخيخ السواحل المقابلة لخط الملاحة الدولي بعشرات الالغام الايرانية الصنع احبطتها قوات الجيش الوطني ولقي فيها خمسة خبراء من الميليشيات مصرعهم في ما تم اسر احدهم .



وفي احصائية عن حجم الألغام التي تم الكشف عنها من قبل الفرق الهندسية للجيش الوطني في ميدي ، كشف المركز الاعلامي للقوات المسلحة اليمنية عن انتزاعهم لأكثر من 5842 لغما في المناطق المحررة فيها كانت زرعتها الميليشيات الارهابية .

ونقل المركز عن نائب شعبة الهندسة في المنطقة العسكرية الخامسة المقدم /ضيف الله أحمد صالح قوله " إن تلك الالغام تنوعت بين ألغام أرضية وبحرية ومضادة للإفراد والعربات " موضحا بأن الفرق الهندسية تمكنت من نزع 2616 لغما مضادا للعربات و 2268 لغما مضادا للأفراد و232 عبوات ناسفة و654 لغماً دواسات و32 لغماً مظلياً و40 لغما بحريا في السواحل المحاذية لمدينة ميدي .







وأفشلت مؤخراً قوات التشكيل البحري التابعة للمنطقة العسكرية الخامسة زراعة الغام بحرية وتمكنت من قتل اربعة من زارعي الألغام والقبض على زورق بحري وتدمير آخر فيما فر ثالث.