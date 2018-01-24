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مليشيات الحوثي تطلق النار على مواطنين بمحافظة إب وسقوط جرحى

الأربعاء 24 يناير 2018 02:10 م الصحوة نت - خاص
مليشيات الحوثي تطلق النار على مواطنين بمحافظة إب وسقوط جرحى

قالت مصادر محلية إن جرحى من المواطنين سقطوا، عقب إطلاق مليشيات الحوثي الانقلابية، النار عليهم  بمديرية النادرة بمحافظة إب.

وأوضحت المصادر لـ" الصحوة نت" إن المليشيا الانقلابية في نقطة "سفدة" فوق جسر جحزان المدخل الشرقي لمدينة النادرة أطلقت الرصاص الحي على سيارة مواطن من أسرة بيت "فاضل" وسقط عدد منهم جرحى فيما اختطفت آخرين.

وقالت المصادر إن السائق مالك فاضل أصيب بعيارات نارية وتعرض لنزيف حاد إثر منع إسعافه من قبل المليشيا لقرابة نصف ساعة ولا يزال بحالة حرجة.

واختطفت المليشيا عدد من المواطنين عقب إطلاق الرصاص واقتادتهم لجهة مجهولة ومن بين المختطفين المواطن ذي يزن الصناعي وآخرين من أبناء منطقة مخلاف العود بنادرة إب.

وينتمي الجرحى والمختطفون إلى أسرة بيت "فاضل" قبيلة رئيس حزب المؤتمر بمحافظة إب عقيل فاضل.

 وتمارس مليشيا الحوثي انتهاكات يومية بحق ابناء محافظة إب منذ سيطرتها على المحافظة قبل ثلاث سنوات وبلغت انتهاكاتهم وجرائمهم أكثر من 7000 جريمة بحسب تقارير محلية.

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