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مسؤول أمريكي يكشف تفاصيل اجتماع "الرباعية" ويحذر من انتشار الاسلحة الايرانية

الأربعاء 24 يناير 2018 11:44 ص الصحوة نت - متابعات
مسؤول أمريكي يكشف تفاصيل اجتماع "الرباعية" ويحذر من انتشار الاسلحة الايرانية

كشف مسؤول  في وزارة الخارجية الأميركية، عن ما دار في اجتماع اللجنة الرباعية التي تضم بريطانيا والولايات المتحدة والسعودية والإمارات، للبحث في قضايا المنطقة، خصوصاً اليمن وسوريا.

 وقال المسؤول الامريكي للصحافيين "تحدثنا عن الأهداف المشتركة الحاسمة في اليمن، وهي قبل كل شيء دعم التدابير المتخذة في الأسابيع الأخيرة لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية" مشيداً بالقرارات التي اتخذتها السعودية في الآونة الأخيرة في هذا الصدد.

وأضاف "هذا ما يسمح لنا بمعالجة الأهداف الأخرى المتمثلة بإيجاد حل سياسي للنزاع، واستراتيجية تهدف إلى مواجهة النفوذ الايراني في هذا البلد".

وحذر المسؤول الأميركي، من أن "انتشار الأسلحة الإيرانية يجب أن ينتهي وإذا لم ينته، ستكون لذلك عواقب".

وقال وزير الخارجية البريطاني الذي دعا للاجتماع  "إن النزاع في كل من سوريا واليمن، لا يمكن تسويته بحلول عسكرية، وحده الحل السياسي السلمي التفاوضي قادر على انهاء المعاناة".

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