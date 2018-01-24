تعز: حملة أمنية لضبط نقاط أمنية متورطة بأخذ جبايات ورشاوي

نفذت قيادة محور تعز العسكري حملة أمنية بقيادة قائد المحور اللواء الركن خالد فاضل ، للقبض على أفراد نقاط أمنية متورطين بأخذ جبايات ورشاوي من السيارات والناقلات في المنفذ الغربي للمدينة .

وألقت الحملة الأمنية المكونة من عدة أطقم تابعة للشرطة العسكرية القبض على أفراد نقاط الكباب والمقهاية ونقطة ثالثة استحدثتها مجاميع مسلحة في مدخل حدائق الصالح لتورطهم في أخذ رشاوي وفرض اتاوات على المركبات التي تدخل إلى مدينة تعز .

وأودعت الحملة الأمنية كافة الأفراد الذين ألقي القبض عليهم في النقاط الأمنية الواقعة في نطاق اللواء 17 مشاة جميع المتورطين سجن الشرطة العسكرية.