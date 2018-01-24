الميسري: عدن عاصمة مؤقتة لليمن الاتحادي ومدينة لكل اليمنيين

أكد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أحمد الميسري أن عدن عاصمة مؤقتة لليمن الاتحادي ولكل اليمنيين، مؤكداً أن وزارته ستعمل بحزم ضد كل أشكال ما سماها "البلطجة" التي تشوه عدن.

وقال الميسري في مقابلة مع قناة "عدن" رصدها محرر "الصحوة نت" سنواجه كل العبث ضد القواطر والشاحنات معتبرا أن الوقت قد حان لإيقاف العبث وجعل عدن مدينة لكل اليمنيين.

وأضاف الميسري أن محافظة مأرب شهدت نهضة اقتصادية بسبب استقبلها لكل اليمنيين وهذا كان الأصل أن تشهده عدن لولا التصرفات الغبية من البعض خلال السنوات الماضية والتي حرمت عدن كل هذا في إشارة منه إلى التقطعات في الطرقات وعرقلة المسافرين والنازحين التي شهدتها العاصمة المؤقتة عدن.

وما بين الحين والآخر تمنع قوات تابعة للحزام الأمني القادمين من المحافظات الشمالية من دخول العاصمة المؤقتة عدن.