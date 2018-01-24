موقع الصحوة نت الاخباري
الرئيسية / آخر الأخبار

الميسري: عدن عاصمة مؤقتة لليمن الاتحادي ومدينة لكل اليمنيين

الأربعاء 24 يناير 2018 01:57 ص الصحوة نت - خاص
الميسري: عدن عاصمة مؤقتة لليمن الاتحادي ومدينة لكل اليمنيين

أكد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أحمد الميسري أن عدن عاصمة مؤقتة لليمن الاتحادي ولكل اليمنيين، مؤكداً أن وزارته ستعمل بحزم ضد كل أشكال ما سماها "البلطجة" التي تشوه عدن.

وقال الميسري في مقابلة مع قناة "عدن" رصدها محرر "الصحوة نت" سنواجه كل العبث ضد القواطر  والشاحنات معتبرا أن الوقت قد حان لإيقاف العبث وجعل عدن مدينة لكل اليمنيين.

وأضاف الميسري أن محافظة مأرب شهدت نهضة اقتصادية  بسبب استقبلها لكل اليمنيين وهذا كان الأصل أن تشهده عدن لولا التصرفات الغبية من البعض خلال السنوات الماضية والتي حرمت عدن كل هذا في إشارة منه إلى التقطعات في الطرقات وعرقلة المسافرين والنازحين التي شهدتها العاصمة المؤقتة عدن.

وما بين الحين والآخر تمنع قوات تابعة للحزام الأمني القادمين من المحافظات الشمالية من دخول العاصمة المؤقتة عدن.

اشترك معنا على الصحوة تليجرام

الارشيف

>>>أبريل 2018<<<
السبتالأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011

آراء وتحليلات

القائمة البريدية

أشترك معنا في القائمة البريدية لتصلك كل الاخبار التي تنشرها الصحوة نت

أقسام الموقع

الأخبار حقوق و حريات اقتصاد و مال مجتمع شئون دولية آراء و تحليلات

تواصل معنا

الجمهورية اليمنية

info@alsahwa-yemen.net

الصحوة نت © 2017 م

الى الأعلى