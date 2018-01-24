التحالف يُفشل اطلاق صواريخ حوثية ويدمر عربات ومنصات إطلاق قبالة حدود نجران

أفشلت طائرات التحالف العربي، محاولة للمليشيات الحوثية، إطلاق مقذوفات صاروخية من الحدود اليمنية على مدينة نجران، جنوب المملكة.

وذكرت مصادر مطلعة لـ"الصحوة نت" أن طائرات التحالف العربي، شنت الثلاثاء، ثلاثة غارات جوية على مناطق حدودية في مديرية كتاف شرق محافظة صعدة.

وقالت المصادر إن الغارات استهدفت مجاميع من مسلحي الحوثي كانوا يحاولون نصب منصات صواريخ، وإطلاقها باتجاه مدينة نجران المحاذية لمديرية كتاف.

وأوضحت المصادر أن الغارات أسفرت عن مقتل وجرح 25 من عناصر المليشيات وتدمير منصات إطلاق ومقذوفات صاروخية.

وأشارت المصادر إلى تدمير طائرات التحالف عربتين عسكريتين حاول المسلحون الفرار على متنها باتجاه مناطق تمركزهم داخل الاراضي اليمنية.

وكانت طائرات التحالف العربي، استهدفت يوم الاثنين، مواقع وتحركات للمليشيات في بلدتي الظاهر ورازح غرب محافظة صعدة، تزامن ذلك مع عملية تقدم لقوات من حرس الحدود بالجيش الوطني نحو مركز مديرية رازح بالمحافظة ذاتها.