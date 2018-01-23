الجيش يزحف باتجاه مركز مديرية رازح في صعدة ويستعيد أسلحة ثقيلة من الحوثيين

تواصل قوات الجيش الوطني في محافظة صعدة الزحف باتجاه مركز مديرية رازح بعد تحرير مواقع استراتيجية في المديرية.

وقالت مصادر عسكرية إن أبطال اللواء السابع حرس حدود تمكنوا من السيطرة على جبال الأزهور والحبرة شمال مديرية رازح بعد معارك شرسة مع المليشيات الحوثية.

وأكدت المصادر مقتل وجرح العشرات من الحوثيين أثناء المعارك ومن ضمنهم مشرف شمال رازح القيادي الحوثي حسن حسين سلمان درهم.

وأوضحت المصادر أن مقاتلي الجيش تمكنوا من الاستيلاء على أنواع من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة؛ منها طقمين عسكريين ومعدلات وصواريخ حرارية وRBG وأجهزة اتصالات، وذلك حسب ما نقله مركز صعدة الإعلامي.

وكانت قد قالت مصادر ميدانية، لـ"الصحوة نت" أمس الاثنين إن قوات من الجيش الوطني والمقاومة نفذت عملية، غرب محافظة صعدة.

وأضافت المصادر أن وحدات من اللواء السادس ، هاجموا مواقع تمركز الحوثيين قبالة حدود جازان، وتكنوا من السيطرة على مواقع متقدمة في بلدات رازح وغمر والظاهر.