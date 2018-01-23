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الهجرة الدولية تُجلي 132 صومالياً طوعاً من اليمن

الثلاثاء 23 يناير 2018 10:12 م الصحوة نت - عدن
الهجرة الدولية تُجلي 132 صومالياً طوعاً من اليمن

قالت منظمة الهجرة الدولية، اليوم الثلاثاء في حساب مكتبها باليمن على "تويتر، قالت إنها أجلت دفعة جديدة من اللاجئين الصوماليين في اليمن بصورة طوعية.

وأضافت المنظمة " أنها قامت بعملية الإجلاء العشرين عن طريق البحر، من میناء عدن،  لـ 132 فرداً من اللاجئين الصوماليين".

المنظمة أوضحت أن "هؤلاء هم من الذین یرغبون في العودة إلی بلادھم ، وأن الإجلاء تم بالتعاون مع مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة".

وكشفت أن من تم اجلائهم من اليمن وصلوا إلى 2373 صومالياً، توزعوا على 20 دفعة.

وتدهورت الأوضاع المعيشية في اليمن جراء انقلاب مليشيا الحوثي على مؤسسات الدولة أواخر العام 2014.

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