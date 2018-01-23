بينهم قيادي حوثي بارز.. وصول عشرات القتلى والجرحى من الحوثيين إلى دمت والرضمة

كشفت مصادر محلية في مديريتي دمت والرضمة بمحافظتي إب والضالع وصول جثامين عشرات القتلى والجرحى في صفوف مليشيا الحوثي الإيرانية إلى المنطقة بينهم المشرف الأمني بالمحافظة، لقوا حتفهم في معارك جبهة حيس في الساحل الغربي.

وقالت المصادر " للصحوة نت " إن القتلى الحوثيين بينهم 7 أشخاص من قرية واحدة في مديرية الرضمة ، وآخرين من مناطق دمت ومريس، فيما لا يزال مصير ٦ آخرين من قرية بيت الحنش مجهولاً حتى اللحظة.

وأوضحت المصدر أن القتلى بينهم القيادي الحوثي " أبو طه " من محافظة عمران وهو المشرف الأمني للحوثيين بالمحافظة منذ بداية الحرب على الضالع ويحمل رتبة نقيب في الحرس الجمهوري سابقاً، وآخر يدعى هيثم قاسم الجروف " أبو رعد" من قرية الجروف بمريس، وسقوط عدد من الجرحى بحالات حرجة يتوزعون مستشفيات ذمار وصنعاء وإب.

وتشير المعلومات إلى أن القيادي الحوثي شجاع الفرح هو من زج بعشرات الشباب من تلك المناطق وقادهم للمحرقة في حيس، قبل أن يفر بنفسه هارباً وتركهم للموت.

ولجأت جماعة الحوثي الإنقلابية للتجنيد الإجباري مؤخراً في المناطق الوسطى حيث قامت بتدشين العملية عبر حفل مصغر يوم أمس الأحد في مدينة جبن.