قتلى وجرحى حوثيون في غارات استهدفت تجمعات لهم في الحديدة

شنت مقاتلات التحالف العربي صباح اليوم الثلاثاء غارات مكثفة على مواقع وتجمعات مليشيات الحوثي في مدينة الحديدة غربي البلاد.

وقالت مصادر عسكرية لـ"الصحوة نت" إن غارات جوية نفذتها مقاتلات التحالف العربي استهدفت تجمعات وآليات لمليشيات الحوثي الانقلابية داخل ومحيط مطار الحديدة الدولي.

وأضافت المصادر أن الغارات أسفرت عن مقتل العشرات وجرح عدد منهم في حين دمرت آليات ومعدات عسكرية تابعة للحوثيين في محيط المطار.

وحولت مليشيا الحوثي المنشئات المدنية إلى معسكرات تدريب ومخازن أسلحة، ومنصات للصواريخ الباليستية.



وعلى الصعيد الميداني أحرزت قوات المقاومة والجيش الوطني تقدما ملحوظا أمس الاثنين على الجبهات الجنوبية لمحافظة الحديدة وسيطرت على عدة مواقع للمليشيات في عملية التفاف على مديرية حيس منها قرى الهامد والشاذلية ومزارع الرمة وقرية المشقر والكديحة والنجيبة .