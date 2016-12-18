العاهل السعودي يبحث مع كيري بالرياض مستجدات المنطقة

استقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر اليمامة بالعاصمة السعودية الرياض اليوم الأحد، وزير الخارجية الأمريكي جون كيري.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إنه "جرى خلال الاستقبال بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة تجاهها، إضافة إلى استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين".

وحضر اللقاء الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ووزير الخارجية السعودي عادل بن أحمد الجبير.

وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان سابق، إن كيري سيزور العاصمة الرياض، يومي 18 و19 ديسمبر/كانون أول الجاري، لعقد لقاء مع مسؤولين سعوديين بارزين، وآخرين دوليين وإقليميين.

وأضاف البيان، أن كيري يعتزم خلال زيارته مناقشة التطورات الإقليمية، بما في ذلك الوضع في اليمن، والعمل مع نظرائه من أجل إيجاد تسوية سياسية لحل الأزمة.