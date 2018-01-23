الحكومة تقول إن عملية تحرير تعز أولوية مُلحة

قال رئيس الوزراء / أحمد عبيد بن دغر / إن عملية تحرير تعز أولولة ملحة لدى القيادة السياسية، باعتبار تعز روح الجمهورية ورائدة النضال الوطني والتغيير المنشود وبوابة النصر و بتحريرها ينهزم الانقلاب.

جاء ذلك خلال استقباله محافظ محافظة تعز في العاصمة المؤقتة عدن، أمين أحمد محمود، وذلك لمناقشة الأوضاع الأمنية والعسكرية والخدمية في المحافظة وعملية استكمال تحرير ما تبقى من مناطق المحافظة، ذلك حسب ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وشدد بن دغر على ضرورة تحصيل الإيرادات وإيداعها فرع البنك المركزي في المحافظة وذلك لإيجاد تنمية حقيقة في المحافظة.

ودان بن دغر الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها أبنائها من حصار وقصف وتنكيل من قبل الميليشيا الإنقلابية الإيرانية بشنهم الحرب الظالمة على المدينة، وتدمير البنية التحتية واستهداف الأطفال والنساء والمصالح العامة والخاصة.