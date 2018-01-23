مقتل وجرح 37 حوثياً شمال تعز والجيش يؤمن محطة الحوجلة الكهربائية ومكتب البريد

تمكنت قوات الجيش الوطني من تحرير عدد من المواقع شمال محافظة تعز اليوم الثلاثاء، بعد مواجهات عنيفة مع مليشيا الحوثي.

وقالت مصادر ميدانية إن قوات الجيش تمكنت من تأمين مكتب البريد ومحطة الحوجلة للكهرباء والأحياء المجاورة إثر مواجهات عنيفة أدت إلى مقتل 12 حوثياً وإصابة 25 آخرين.

وتعد محطة الحوجلة أكبر محطة تحويلية للطاقة الكهربائية في مدينة تعز، وتوقفت عن العمل عقب الاجتياح المسلح لمحافظة تعز في مطلع العام 2015.

وتمكنت قوات الجيش من اجتياز خطوط التماس في التعزية، وتقدمت إلى شمال وادي جديد والعرسوم والحمدة وأمنت البريد ومحطة الحوجلة للكهرباء والأحياء المجاورة للمحطة.

وأوضحت المصادر أن قوات الجيش اعطبت عدداً من أطقم ومدرعات المليشيا في المواجهات التي درات في المنطقة.

وأشارت المصادر إلى أن مدفعية الجيش الوطني اليوم استهدفت مواقع مليشيا الحوثي اسفل عصيفرة قرب تبة حميد وشمال محطة الكهرباء في الحوجلة وجبل الوعش شمال المدينة.