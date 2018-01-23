البيضاء.. مواجهات عنيفة في ناطع والجيش يكسر هجوماً حوثياً

شهدت جبهة ناطع في محافظة البيضاء اشتباكات عنيفة بين الجيش الوطني والمقاومة الشعبية صباح اليوم.

وأفادت مصادر ميدانية بتصدي / الجيش والمقاومة / لهجوم عنيف شنتة الميلشيات على جبل المركوزة الاستراتيجي في محاولة لاستعادته وذلك بعد أسابيع من السيطرة علية من قبل كتيبة النخبة التابعة للجيش الوطني .

وبحسب المصادر فان اثنين من أفراد كتيبة النخبة استشهدا في المواجهات الذي نتج عنها انكسار الميلشيات وتقلت ضربة موجعة وفقدت عدد من مسلحيها.

إلى ذلك شنت مقاتلات التحالف العربي غارة جوية استهدفت تحصينات الميلشيات غرب المركوزة بناطع.

هذا وتشهد جبهة البيضاء مواجهات مستمرة بين الجيش الوطني مسنودا بالمقاومة الشعبية من جهة وميلشيات الحوثي من جهة اخرى منذ تحرير بيحان وعسيلان بينما تجري تحضيرات عسكرية في الالوية الشرعية التابعة لمحافظة البيضاء لفتح جبهات اخرى وذلك ضمن مخطط الشرعية لتحرير المحافظة.