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آل جابر:توسعة قدرات مينائي عدن والمكلا سيخلق فرص عمل ويسهل وصول المساعدات

الثلاثاء 23 يناير 2018 05:35 م الصحوة نت – متابعة خاصة
آل جابر:توسعة قدرات مينائي عدن والمكلا سيخلق فرص عمل ويسهل وصول المساعدات

قال سفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن – محمد آل جابر – أنه عند توسعة قدرات ميناء عدن والمكلا ومعالجة البنية التحتية في الطرق في لحج وأبين والضالع وتعز والبيضاء وحضرموت فان هذا يخلق فرص عمل لأبناء هذه المحافظات في قطاع المقاولات والشحن والغذاء والإمداد وتجارة التجزئة

وأضاف آل جابر في تغريدة على حسابه على تويتر أن توسعة قدرات ميناء عدن والمكلا سيعمل على تسهيل وصول المساعدات الإنسانية لمن يحتاجها أياً كان موقعه.

وكانت المملكة العربية السعودية قد أعلنت الجمعة الماضية أنها تعمل على تزويد موانئ يمنية تحت سيطرة الحكومة الشرعية برافعات جديدة لتحسين قدرتها التشغيلية.

وقال بيان للوفد الدائم للسعودية لدى الأمم المتحدة إنه يتم العمل حالياً على تركيب أربع رافعات في موانئ عدن والمكلا على البحر العربي، والمخا على البحر الأحمر.

واشار آل جابر في وقت سابق إلى أن الميليشيات الحوثية تسببت في تدمير اليمن ونهب مقدراته، مشددا على أن التحالف يعمل على ضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها. ولفت آل جابر إلى أن الخطة الإنسانية تتجاوز الأهداف المالية، في وقت تم تخصيص نحو 70 مليون دولار للمساعدات العاجلة إلى اليمن.

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