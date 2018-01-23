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الجيش الوطني يواصل تقدمه باتجاه مركز مديرية رازح بمحافظة صعدة

الثلاثاء 23 يناير 2018 05:14 م الصحوة نت - متابعات
الجيش الوطني يواصل تقدمه باتجاه مركز مديرية رازح بمحافظة صعدة

واصلت قوات الجيش الوطني وبإسناد جوي من مقاتلات التحالف العربي، اليوم الثلاثاء، التقدم في مديرية رازح جنوب غرب محافظة صعدة شمال البلاد.

وقال أركان حرب اللواء السابع حرس حدود العقيد حمود هشام في تصريح للمركز الاعلامي للقوات المسلحة ان قوات الجيش الوطني تمكنت من تحرير قرى الحنكة والمشرف والمقرانه والمزهرة من ميلشيات الحوثي في جبهة غمر بمديرية رازح جنوب غرب المحافظة.

وأضاف العقيد حمود ان قوات الجيش تواصل تقدمها باتجاه مركز مديرية رازح وسط اشتباكات عنيفة وسقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الانقلابين واستعادة كمية كبيرة من الأسلحة المتوسطة والخفيفة.

 

وكانت قوات الجيش قد أطلقت عملية عسكرية جديدة مساء أمس الثلاثاء وتمكنت من دحر المليشيات وتطهير سلسلة جبال الفلج وتبة الرخم ووادي شعيب وجبل الأزهور ومنطقة عزان ومعتق الغريب في رأس جبل الأزهر في مديرية رازح.

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