مسؤول عسكري: القيادات التي انضمت الى الشرعية سيتم دمجها في الوية الجيش

كشف مستشار وزير الدفاع اليمني اللواء ركن يوسف الشراجي "أن القيادات العسكرية التي انضمت للشرعية سيتم دمجها في ألوية الجيش الوطني، كل في الموقع والجبهة التي انضم إليها، موضحاً أن الخلاف السابق معهم كان وطنيا وليس شخصيا".

ونقلت صحيفة «عكاظ» عن الشراجي قوله "إن القيادات الكبيرة أو الميدانية التي انضمت أو سوف تنضم إلى الشرعية ستكون جزءا من الجيش اليمني، لتحقيق هدف استعادة الدولة وإيقاف الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها ميليشيات الحوثي".

وشدد على أن الدفاع عن الوطن ليس حكراً على أحد، لكنه واجب على كل يمني، مؤكدا أن الجميع اكتوى بنار هذه الميليشيات الإرهابية>