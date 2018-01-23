مصادر: الجيش يباغت الحوثيين غرب صعدة ويسيطر على مواقع حدودية مع جازان

قالت مصادر ميدانية، إن قوات من الجيش الوطني والمقاومة نفذت عمليات عسكرية محدودة، غرب محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لجماعة الحوثي الانقلابية، شمال اليمن.

وأضافت المصادر لـ"الصحوة نت" أن وحدات من اللواء السادس ورجال المقاومة الشعبية، هاجموا مواقع تمركز الحوثيين قبالة حدود جازان، وتكنوا من السيطرة على مواقع متقدمة في بلدات رازح وغمر والظاهر التابعة لمحافظة صعدة.

وأوضحت المصادر أن عملية الجيش تزامنت مع غارات جوية لمقاتلات التحالف العربي، استهدفت مناطق المحصامة والملاحيظ بمديرية الظاهر، ومواقع متفرقة أخرى في مديرية رازح وغمر.

وأشارت المصادر إلى إسناد جوي نفذته مقاتلات الاباتشي للقوات المتقدمة، مؤكدة تحرير المقاومة والجيش الوطني لمواقع قريبة من جبل قيس الحدودي بجيزان، والسيطرة على مواقع حدودية في جبال الفلج وتبة الرخم ووادي شعيب والأظهور وعزان، غرب محافظة صعدة.

ولم يصدر أي تأكيد أو نفي من قيادة الجيش الوطني وقيادة محور صعدة على هذه الابناء، لكن وسائل إعلام المليشيات، تحدثت أمس الإثنين، عن مواجهات قرب جبل قيس وموقع ملحمة بجيزان، وزعمت أن قواتها قصفت تلك المواقع بالمدفعية والصواريخ، دون أن تذكر تفاصيل للعملية الدائرة هناك.

وكان محافظة صعدة، وقيادات عسكرية بالجيش الوطني، تحدثت في تصريحات سابقة، عن عمليات عسكرية واسعة، وفتح جبهات قتال جديدة غرب محافظة صعدة.