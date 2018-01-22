بعد توقف 3 أعوام.. قوافل مساعدات تعبر منفذ البقع لإغاثة مناطق محررة بصعدة والجوف

عقب ساعات من اعلان التحالف العربي عن اطلاق خطة انسانية لإغاثة الشعب اليمني، دخلت قوافل تابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة، لمساعدة الشعب اليمني والقرى المحررة في محافظتي الجوف وصعدة.

وتحركت القوافل عبر الخط الدولي الرابط بين الجوف والبقع بعد تحريره من قبل أبطال الجيش الوطني خلال الأسابيع الأخيرة.

وتعد هذه أول قافلة اغاثية تدخل عبر المنفذ الدولي والخط الرابط بين الجوف والبقع منذ ثلاث سنوات.

وأعلن المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربعية اليوم، عن خطة العمليات الإنسانية الشاملة لليمن خلال العام 2018.

وقال الربيعة في المؤتمر الصحفي الذي عقد في العاصمة السعودية الرياض "إن المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة قدمتا مبلغاً وقدره مليار ونصف المليار دولار امريكي لدعم خطة العمليات الإنسانية في اليمن".

وتتضمن العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن الإغاثة البرية من خلال ايجاد ممرات عبور آمنة للمناطق الآهلة بالسكان داخل اليمن حيث تكون الحاجة إلى المساعدات فيها ملحة.

وسينشئ التحالف الذي تقوده المملكة 17 ممر عبور آمن تبدأ من ست نقاط لتسهل إيصال المساعدات إلى داخل اليمن.