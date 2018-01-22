موقع الصحوة نت الاخباري
الرئيسية / آخر الأخبار

تعيين البريطاني "مارتن غريفثتس" مبعوثاً أممياً جديداً إلى اليمن خلفاً لولد الشيخ

الأثنين 22 يناير 2018 10:24 م الصحوة نت - متابعة خاصة
تعيين البريطاني "مارتن غريفثتس" مبعوثاً أممياً جديداً إلى اليمن خلفاً لولد الشيخ

عينت الأمم المتحدة مبعوثاً خاصاً جديداً إلى اليمن خلف للمبعوث السابق اسماعيل ولد الشيخ أحمد.

واختارت الأمم المتحدة البريطاني "مارتن غريفثتس" مبعوثاً جديداً إلى اليمن بعد اعلان ولد الشيخ اعتذاره عن الاستمرار  في مهمته باليمن.

وكان إسماعيل ولد الشيخ أحمد، قد طلب من الأمين العام للمنظمة الدولية، أنطونيو غوتيريش، إعفاءه من مهمته مبعوثا أمميا إلى اليمن، عقب انتهاء مدة مهمته أواخر فبراير/ شباط المقبل.

وبعث ولد الشيخ بخطاب للأمين العام للأمم المتحدة، أعلن فيه بأنه "لا يعتزم الاستمرار في منصبه الحالي بعد انتهاء عقده في فبراير/ شباط 2018".

وتنتهي مهمة ولد الشيخ في 28 فبراير/ شباط القادم، بناء على تمديد مجلس الأمن لمهمته في سبتمبر/ أيلول الماضي لمدة 6 أشهر.

 يأتي هذا بعد يوم واحد من تصريح ولد الشيخ بموافقة كافة الأطراف اليمنية باستئناف الحوار، داعياً إلى اتخاذ خطوات استباقية لضمان تهيئة الظروف المناسبة من أجل الدخول في عملية سياسية مجدية بحسن نية، حسب قوله.

اشترك معنا على الصحوة تليجرام

الارشيف

>>>أبريل 2018<<<
السبتالأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011

آراء وتحليلات

القائمة البريدية

أشترك معنا في القائمة البريدية لتصلك كل الاخبار التي تنشرها الصحوة نت

أقسام الموقع

الأخبار حقوق و حريات اقتصاد و مال مجتمع شئون دولية آراء و تحليلات

تواصل معنا

الجمهورية اليمنية

info@alsahwa-yemen.net

الصحوة نت © 2017 م

الى الأعلى