تعيين البريطاني "مارتن غريفثتس" مبعوثاً أممياً جديداً إلى اليمن خلفاً لولد الشيخ

عينت الأمم المتحدة مبعوثاً خاصاً جديداً إلى اليمن خلف للمبعوث السابق اسماعيل ولد الشيخ أحمد.

واختارت الأمم المتحدة البريطاني "مارتن غريفثتس" مبعوثاً جديداً إلى اليمن بعد اعلان ولد الشيخ اعتذاره عن الاستمرار في مهمته باليمن.

وكان إسماعيل ولد الشيخ أحمد، قد طلب من الأمين العام للمنظمة الدولية، أنطونيو غوتيريش، إعفاءه من مهمته مبعوثا أمميا إلى اليمن، عقب انتهاء مدة مهمته أواخر فبراير/ شباط المقبل.

وبعث ولد الشيخ بخطاب للأمين العام للأمم المتحدة، أعلن فيه بأنه "لا يعتزم الاستمرار في منصبه الحالي بعد انتهاء عقده في فبراير/ شباط 2018".

وتنتهي مهمة ولد الشيخ في 28 فبراير/ شباط القادم، بناء على تمديد مجلس الأمن لمهمته في سبتمبر/ أيلول الماضي لمدة 6 أشهر.

يأتي هذا بعد يوم واحد من تصريح ولد الشيخ بموافقة كافة الأطراف اليمنية باستئناف الحوار، داعياً إلى اتخاذ خطوات استباقية لضمان تهيئة الظروف المناسبة من أجل الدخول في عملية سياسية مجدية بحسن نية، حسب قوله.