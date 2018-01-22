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مقتل 25 حوثياً بينهم قيادي ميداني في غارات لمقاتلات التحالف جنوب الحديدة

الأثنين 22 يناير 2018 09:30 م الصحوة نت - خاص
مقتل 25 حوثياً بينهم قيادي ميداني في غارات لمقاتلات التحالف جنوب الحديدة

شنت  / مقاتلات التحالف العربي  /غارات جوية استهدفت تجمعات ومواقع لمليشيا الحوثي في جبهة حيس جنوب محافظة الحديدة.

وقال مصدر عسكري لـ"الصحوة نت" إن مقاتلات التحالف العربي شنت غارات جوية على مواقع المليشيا في جبهة حيس أسفرت عن مقتل أكثر من 25 مسلحاً.

وأضافت المصادر أن من بين قتلى المليشيا قيادات بارزة بينهم القيادي الحوثي / النقيب نبيل عبد الرحمن الجماعي / نجل وكيل محافظ الحديدة عضو اللجنة الثورية الحوثية.

وكانت قوات الجيش الوطني قد نفذت عملية التفاف ناجحة اليوم وتمكنت من استعادة السيطرة على قرى الهامد والشاذلية ومزارع الرمة وقرية المشقر والكديحة والنجيبة وتكبيد المليشيا الانقلابية خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

 

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