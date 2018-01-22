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مصرع القيادي الحوثي "المؤيد" في ميدي

الأثنين 22 يناير 2018 08:56 م الصحوة نت - ميدي
مصرع القيادي الحوثي "المؤيد" في ميدي غارة جوية على أحد مواقع الجيش في ميدي

لقي القيادي الميداني في جماعة الحوثي / يوسف المؤيد / مصرعه بغارة جوية في جبهة ميدي بمحافظة حجة.

وقالت مصادر محلية إن القيادي الميداني / يوسف المؤيد /   لقي مصرعه مع عدد من المقاتلين الحوثيين في غارة جوية لمقاتلات التحالف العربي في ميدي.

ودارت معارك عنيفة خلال الأيام الماضية في ميدي بين الجيش الوطني والمليشيات الحوثية في محاولة من المليشيات فك الحصار عن عناصرها في الأحياء الغربية للمدينة.

وكان المركز الاعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة قد أعلن مقتل 117 حوثياً بينهم سبعة قيادات ميدانية بارزة فيما تم أسر أربعة آخرين.

وأعلنت وحدة التشكيل البحري التابعة للجيش الوطني في ميدي أمس الأحد مقتل خمسة حوثيين وأسر آخر وتدمير زورقين بحريين للمليشيات عقب محاولتها زرع ألغام بحرية.

 

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