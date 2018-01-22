ولد الشيخ يعتذر عن الاستمرار في مهمته باليمن بعد انتهاء فترة عمله





اعتذر المبعوث الأممي إلى اليمن /اسماعيل ولد الشيخ أحمد / عن الاستمرار في مهمته في اليمن بعد انتهاء فترة عمله.

وقالت قناة الجزيرة في خبر عاجل إن ولد الشيخ أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيرش بعدم نيته الاستمرار في مهمته بعد انتهاء ولايته.



وتنتهي فترة ولد الشيخ في شهر فبراير القادم، وسبق وأن تم تمديدها لأكثر من مرة.

يأتي هذا بعد يوم واحد من تصريح ولد الشيخ بموافقة كافة الأطراف اليمنية باستئناف الحوار، داعياً إلى اتخاذ خطوات استباقية لضمان تهيئة الظروف المناسبة من أجل الدخول في عملية سياسية مجدية بحسن نية، حسب قوله.

