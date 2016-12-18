ارتفاع ضحايا التفجير الإرهابي في عدن الى أكثر من 40 جندياً

قالت مصادر طبية في العاصمة المؤقتة عدن، إن حصيلة التفجير الإرهابي في الذي استهدف تجمعاً للجنود صباح اليوم الأحد، ارتفع الى أكثر من 40 جندياً.

ولم يتمكن موقع " الصحوة نت " من التأكد من صحة الرقم من مصادر أمنية في عدن.

وحسب المصادر، فإن حصيلة التفجير الأولية عقب الحادثة، كانت 25 شهيداً وعشرات الجرحى، قبل أن ترتفع الى قرابة 49 شهيداً ظهر اليوم.

وكان انتحارياً يرتدي حزاماً ناسفاً فجّر نفسه أمام منزل قائد القوات الخاصة العميد ناصر العمبوري على بعد 50 متر تقريبًا من معسكر الصولبان، مستهدفاً تجمعاً للجنود أثناء انتظارهم للجان صرف المرتبات.

وفي 10 ديسمبر الجاري وقع تفجيرا مماثلًا، أمام معسكر "الصولبان"، وخلف 25 شهيداً، وعشرات الجرحى.

وأعلنت شرطة عدن قبل أيام القبض على خلية إرهابية تابعة لتنظيم ما يسمى “داعش”، مشرة الى إن التحقيقات أثبتت أنها تتلقى تمويلا من المخلوع صالح، وجماعة الحوثي.

كما القت شرطة عدن القبض على أحد عناصر التنظيم الارهابي أمس السبت وبحوزته مواد شديدة الانفجار.

ونشطت الجماعات الارهابية مؤخراً في عدن والمحافظات المجاورة بهدف اقلاق السكينة في المحافظات المحررة.

المصدر| الصحوة نت