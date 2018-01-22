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الحكومة تشكل غرفة عمليات للإشراف على عملية توزيع الوقود لمحطات الكهرباء

الأثنين 22 يناير 2018 07:52 م الصحوة نت - عدن
الحكومة تشكل غرفة عمليات للإشراف على عملية توزيع الوقود لمحطات الكهرباء

قال مجلس الوزراء اليوم الإثنين إنه سيشكل غرفة عمليات لمراقبة سير الأداء وانتظام عملية صرف وتوزيع الوقود المقدم من المملكة العربية السعودية لمحطات الوقود في المحافظات المحررة.

وناقش مجلس الوزراء في العاصمة المؤقتة عدن الخطوات العملية والكيفية التي سيتم من خلالها استلام الوقود، من خلال تشكيل لجنة للإشراف والمتابعة على آلية استلام وقود الكهرباء وضمان الشفافية الكاملة في عملية التوزيع لمحطات توليد الكهرباء.

وشدد المجلس في اجتماعه، على ضرورة تحقيق الشفافية الكاملة وضمان الأستفادة القصوى من المساعدات التي يقدمها الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودول التحالف العربي، لما تمثل من أهمية قصوى في تحقيق الأمن والاستقرار، وعودة الخدمات ومساندة الحكومة الشرعية في هزيمة المليشيات الانقلابية المدعومة من إيران.

وتشهد العاصمة المؤقتة عدن وعدد من المحافظات المحررة انطفاءات متواصلة للكهرباء بسبب نقص الوقود.

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