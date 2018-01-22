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القوات الإماراتية تعلن استشهاد أحد جنودها المشارك ضمن قوات التحالف في اليمن

الأثنين 22 يناير 2018 07:11 م الصحوة نت - عدن
القوات الإماراتية تعلن استشهاد أحد جنودها المشارك ضمن قوات التحالف في اليمن

أعلنت قيادة العامة للجيش الإماراتي استشهاد أحد جنودها المشاركين ضمن قوات التحالف العربي في اليمن.

وقالت وكالة "وام" إن العريف أول / عبدالله محمد أحمد الدهماني / استشهد أثناء مشاركته في عملية " إعادة الأمل" ضمن قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية لدعم الشرعية في اليمن.

وتقدمت القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية بتعازيها ومواساتها إلى ذوي الشهيد.. سائلة الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

وتشارك الإمارات بشكل فاعل في تحالف دعم الشرعية باليمن، وقدمت العشرات من الشهداء والجرحى في سبيل الدفاع عن الهوية العربية من الأطماع الفارسية.

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