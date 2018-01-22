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قوات الجيش تسيطر على مناطق جديدة في حيس وتواصل الزحف باتجاه الحديدة

الأثنين 22 يناير 2018 06:35 م الصحوة نت - خاص
قوات الجيش تسيطر على مناطق جديدة في حيس وتواصل الزحف باتجاه الحديدة

تمكنت قوات الجيش الوطني والمقاومة  في جبهة الساحل الغربي من تحرير مواقع جديدة تسيطر عليها مليشيا الانقلاب في مديرية حيس التابعة لمحافظة الحديدة غربي البلاد.

وقال القائد العام لجبهة الساحل الغربي / أبو زرعه المحرمي/ في  تصريحات خاصة لـ"الصحوة نت" إن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تمكنت اليوم من تحرير قرى الهامد والشاذلية ومزارع الرمة وقرية المشقر والكديحة والنجيبة.

وأضاف المحرمي أن قوات الجيش الوطني نفذت عملية التفاف ناجحة بقيادة القائد حسن دوبلة وتمكنت من تكبيد المليشيا الانقلابية خسائر فادحة في الأرواح واستعادة السيطرة على عدد من المواقع العسكرية.

وتابع المحرمي أن عملية الالتفاف كانت مباغته للانقلابيين، مؤكداً أن قوات الجيش ستستمر في الزحف والتقدم باتجاه محافظة الحديدة.

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