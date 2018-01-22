أكد دعمه للشرعية وطالب بسرعة تحرير تعز.. حزب البعث ينتخب قيادة مؤقتة في عدن

عقدت اللجنة المركزية وقيادات الفروع لحزب البعث العربي الاشتراكي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن ، عقدت اجتماعاً استثنائيا للجنة المركزية وقيادات الفروع .

ونتج الاجتماع انتخاب رئيس للجنة المركزية للحزب / اشرف على محمد / لتحريك وتنشيط وإعداد للمؤتمر القطري الخامس والذي تأخر انعقاده نظر للظروف التي تمر بها البلاد.

واتخذت اللجنة المركزية وقيادات الفروع عددا من القرارات بحق عدد من المخالفين للنظام الداخلي للحزب بلا جماع الحزبي الذين أعلنوا دعمهم للمليشيا الانقلابية .

وأكد الحاضرون الوقوف صفا واحدا لمواجهة مليشيا التمرد ولانقلاب وتأكيدهم على الوقوف مع الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي.

كما أكدت اللجنة المركزية الوقوف في خندق واحد مع أبطال الجيش الوطني من اجل استكمال التحرير وإعادة الشرعية والعمل مع جميع القوى السياسية المؤيدة للشرعية من اجل تعزيز الثقة والخروج بالوطن إلى بر الأمان.

وعبرت اللجنة المركزية لحزب البعث في بيانها عن تفاؤلها بإلقاء الذي جمع قيادة التجمع اليمني للإصلاح بكل من سمو الأمير محمد بن سلمان والشيخ محمد بن زايد الذي انعكس ايجابيا في الأوساط السياسية.

وفي البيان طالبت اللجنة المركزية للحزب اللجنة المركزية وقيادات الفروع رئيس الجمهورية والتحالف العربي بسرعة فك الحصار عن تعز وتقديم العون اللازم لاستكمال التحرير بقية المحافظات.

كما دعت رئيس الوزراء إلى سرعة صرف مرتبات أفراد الجيش الوطني والقطاع المدني والعمل الجاد لتحسين الوضع المعيشي لأسر الشهداء وسرعة معالجة الجرحى.

كما تقدمت اللجنة المركزية بالشكر والعرفان للتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الأمارات العربية المتحدة لما تقومان به من تقديم العون سواء على المستوى العسكري أو الاقتصادي .