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تعز: الجيش يحرر عدة قرى بالمخا وسقوط العشرات في صفوف المليشيات

الأثنين 22 يناير 2018 04:56 م الصحوة نت - متابعات
تعز: الجيش يحرر عدة قرى بالمخا وسقوط العشرات في صفوف المليشيات

تمكنت قوات الجيش الوطني وبدعم من التحالف العربي، اليوم الاثنين، من تحرير عدد من القرى بمديرية المخا التابعة لمحافظة تعز.

وقال مصدر عسكري، إن قوات الجيش الوطني تمكنت من تحرير قرى الهامد والشاذلية المشقر والكديحة والنجيبة ومزارع الرمة التابعة لمديرية المخا بمحافظة تعز، في عملية التفاف ناجحة لأبطال الجيش الوطني والمقاومة.

ووفقا للمصدر فأن الجيش والمقاومة الشعبية، دحروا المليشيا الحوثية الانقلابية، في معارك عنيفة بدأت ليل أمس، بهدف تأمين خط المخا الخوخة وطريق حيس شرقا، بحسب وكالة سبأ.

وأسفر الهجوم عن مقتل العشرات من عناصر الميليشيا الانقلابية.

وبتحرير تلك القرى وتطهيرها من الميليشيا الانقلابية سيسهل الوصول لتحرير مديرية حيس وتأمين كل من خط حيس النجيبة، وخط المخا والخوخة.

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